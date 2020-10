Mullu karjääri lõpetanud Petr Cech nimetati Chelsea koosseisu

38-aastane Cech mängis Chelseas aastatel 2004-15 ja liitus siis klubi linnarivaali Arsenaliga. Mullu jaanuaris teatas Cech, et lõpetab ühes hooajaga ka oma sportlaskarjääri ning riputaski Chelsea vastu toimunud Euroopa liiga finaali järel saapad varna.

Seejärel sai Cechist Chelsea tehniline nõustaja, kes on viimasel ajal abistanud ka klubi väravavahtide treenereid. Teisipäeval nimetas Chelsea mehe pärast koduse ja rahvusvahelise üleminekuakna lõppu üllatuslikult ka uue hooaja koosseisu.

"Petr Cech on võistkonda kaasatud hädavariandina," selgitas Chelsea. "See on ennetav samm, mis tuleneb koroonaviirusest tingitud erakorralisest olukorrast. Cech on võistkonnas lepinguvaba mängijana."

Lisaks endisele Tšehhi koondislasele on Chelsea koosseisus veel kolm puurivahti - maailma kalleim väravavaht Kepa Arrizabalaga, Edouard Mendy ning Cechist aasta võrra vanemgi Willy Caballero.