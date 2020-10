Man City seljatas Arsenali, hilised väravad tõid ManU-le võidu

Manchester City kohtus kodusel Etihadi staadionil Londoni Arsenaliga ja alistas külalised 1:0. Matši ainsa värava lõi Kevin De Bruyne puudumisel kaptenipaela kandnud Inglismaa koondise ääreründaja Raheem Sterling.

City linnarivaal United jäi Newcastle'i vastu juba teisel minutil kaotusseisu, kui Luke Shaw nime taha kanti omavärav. Harry Maguire viigistas 23. minutil, Bruno Fernandes heastas 58. minutil eksitud penalti 86. minutil löödud juhtväravaga. Seejärel lisas United veel kaks tabamust, lisaminutitel olid täpsed nii Aaron Wan-Bissaka kui Marcus Rashford.

Teistes laupäevastes matšides mängisid Chelsea ja Southampton 3:3 viiki, Everton ja Liverpool viigistasid vastuolu pakkunud derbimängus 2:2.

Man City on tabelis seitsme punktiga üheksandal real, Man United sai kahe kaotuse kõrvale teise võidu ja on kuue punktiga 14. Neist ühe mängu enam pidanud Arsenal on üheksa silmaga viies.