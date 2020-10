Madridi Real tõusis taas liidriks, Barcelona leppis viigiga

Real avas skoori 16. minutil, kui täpne oli Vinicius Junior. Lõppseisu vormistas 95. minutil Karim Benzema.

Õhtu viimases mängus piirdus Barcelona Sevilla vastu 1:1 viigiga, seejuures mõlemad väravad löödi esimese kümne mänguminutiga – 8. minutil asus valitsev Euroopa liiga võitja Sevilla Luuk de Jongi väravast juhtima, kuid vaid kaks minutit hiljem viigistas seisu hiljuti Barcelonaga taasliitunud Philippe Coutinho.

Neli kohtumist pidanud Real tõusis 10 punktiga liidriks, teine on Betis üheksa ja kolmas Real Sociedad kaheksa punktiga, mõlemad on pidanud Realist ühe matši rohkem. Sel hooajal kolmel korral väljakul käinud Barcelona on seitsme punktiga viies.

La Liga jätkub pärast koondisepausi 18. oktoobril.

Tulemused:

Barcelona - Sevilla 1:1

Cadiz - Granada 1:1

Levante - Madridi Real 0:2

Alaves - Bilbao 1:0

Osasuna - Celta Vigo 2:0