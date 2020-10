Barcelona hakkab kärpima mängijate ja personali palganumbreid

Esmaspäeval avaldatud aastaaruandes selgus, et klubi on 97 miljoni euroga kahjumis, mistõttu tuleb kärpida personaliga seonduvaid kulusid. Kõikidel töötajatel, sealjuures ka mängijatel, on palutud valida endale esindaja, kellega hakatakse palganumbri osas läbirääkimisi pidama.

Barcelona on sunnitud alates märtsist pidama kõik kodumängud pealtvaatajateta, mis tähendab, et saamata on jäänud igasugune piletitulu. Samuti on koroonaviiruse pandeemia mõjutanud turundust ning turismisektorit, mis tähendab, et vähem fänne on käinud väljaku- ja muuseumituuridel.

Klubi on korra juba töötajate palkasid 70% võrra kärpinud, kuid juunis taastati sportlaste ja personali igakuine teenistus.