Jürgen Henn: teisel poolajal mängisime tõesti hästi

FC Flora nägi kohe, et Zagrebi Dinamo on eelmistest eurosarjavastastest kõvemast puust. 11. minutil jäädi Horvaatia klubi pallurite ilusa kombinatsiooni tulemusel 0:1 kaotusseisu, 26. minutiks oli seis juba 0:2. Kuid pärast vaheaega sammus riietusruumist välja juba hoopis otsusekindlam Flora.

"Eriti teine poolaeg sundis vastane meid kindlasti ka mängima sellel tasemel. Esimesel poolajal läks paraku kohanemiseks aega, aga teisel poolajal andis vastane nagu nõks ka järgi ning lasi meid mängu. Me haarasime sellest hästi kinni ja tõesti teisel poolajal mängisime hästi," ütles Flora peatreener Jürgen Henn.

Flora haaras initsiatiivi ja surus. Dinamo väravat ohustasid nii Konstantin Vassiljev kui Vlasi Sinjavski. 65. minutil vähendaski Sinjavski vahe vastasega ühele väravale.

"Me teadsime, et senikaua kui see 2:0 püsib, siis selle nimel võitleme, et ajame oma väravat taga. Siis kindlasti mäng muutuks. Mängijad tundsid ka selle teise poolaja käigus, et vastane on kohati hädas, oli raskusi, see andis meile sellist lisaenergiat, pluss siis see värav kindlasti lõi vastase veel enam rütmist välja ja meile andis see lisakäigu," lisas Henn.

Flora küll surus veel, paraku pääses poolaja lõpus veel korra sihile hoopis Dinamo, kui Arijan Adami lõi oma õhtu teise tabamuse. Flora pidi leppima kaotusega, ent sai eurohooaja neljast kohtumisest siiski ka väärtuslikku kõrva taha panna.

"Kuidas oma taset võib-olla tõsta, hoida ja olla mentaalselt sellisel tasemel, et sellised mängud ei oleks üksikud, vaid et ka meie suudaksime olla siis see pool, kes on palliga julge, domineeriv," ütles Henn.

Flora hooaeg jätkub nüüd koduliigas, kus Viljandi Tulevikuga kohtutakse juba pühapäeval.