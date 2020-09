Paide ja Legion lõid karikasarjas kahe peale 24 väravat

Paide Linnameeskond alistas koduväljakul Tallinna FC Pocarri (III liiga) 13:0. Kübaratrikiga säras Edrisa Lubega, kaks väravat lõid Sander Sinilaid, Siim Aer, Kevin Kauber ja Kevor Salumets, ühe tabamuse lisasid Kristjan Pelt ja Joseph Saliste, kirjutab Soccernet.ee.

Tallinna Legion alistas koduväljakul Saku Sportingu (III liiga) 11:0. Marek Šatov lõi koguni kuus väravat, Albert Prosa lisas kolm, Giorgi Gvinašvili ja Maksim Gussev ühe.

Legioni poolel on märkimisväärne Gussevi naasmine. Mullu Soomes mänginud Gussev lõi tänavuseks hooajaks käed oma kasvatajaklubi Legioniga, kuid sai hooajaeelsel halliturniiril põlvevigastuse ning on seejärel olnud mängupausil. Tundub, et nüüd on Gussev tervenenud.

Tulemused: FC Tallinn - Vändra JK Vaprus 2:0, Tallinna JK Legion - Saku Sporting 11:0, Paide Linnameeskond - Tallinna FC Pocarr 13:0, RL Team Helm - JK Narva Trans 1:2.

