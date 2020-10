Väravateta lõppenud avapoolaja järel sündis kohtumise ainus tabamus 73. minutil, kui Sergei Mošnikovi karistuslöögi lükkas peaga väravasse Deabeas Owusu Sekyere. Levadia lõpetas kohtumise kümnekesi, sest 67. minutil teenis teise kollase kaardi Mark Oliver Roosnupp.

Paidel on tabelis teisena 48 punkti, Levadia on 41 punktiga neljas. Nende vahele jääb mängu enam pidanud Nõmme Kalju 44 silmaga.

Enne mängu:

Ehkki liigatabelis edestab teist kohta hoidev Paide neljandal tabelireal asuvat Levadiat nelja punktiga, soosib statistika pealinlasi. Viimasest 20 omavahelisest kohtumisest on Levadia võitnud 16 ning Paide on triumfeerinud vaid kahel korral. Võõrustajate kasuks räägib samas asjaolu, et juulis jäid 4:2 peale nemad ning koduväljakul kaotati Levadiale viimati mullu aprillis. Samuti on Paide viimases kaheksas Premium liiga mängus tunnistanud vaid võite.

Levadia võidu korral mööduksid tallinlased Nõmme Kaljust ning tõuseks kolmandale kohale. Paide võit tähendaks seevastu aga juba seitsmepunktilist vahet kahe medalipretendendi vahel.

Paide abitreener Erki Kesküla: "Koondisepaus on tulekul ja saab tegeleda patareide laadimisega. Enne seda aga ootab printsipiaalne kohtumine Levadiaga, kus on patareidest vaja viimne kui energiaraas välja pigistada."

Levadia treener Vladimir Vassiljev: "Eelolev kohtumine on mõlema meeskonna jaoks erakordselt oluline ning ühtlasi maiuspalaks publikule. Mõlemad meeskonnad teavad, et eksida ei tohi. Valmistume mänguks väga detailselt ning meil on kindel plaan, mida edukalt ellu viies suudame Paidest kolm punkti võtta ning tabelis oma positsiooni parandada."