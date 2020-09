Purjetamise Eesti meistrivõistluste etapp Saaremaal jätkus reipamas tuules

Laser 4.7-klassis tõusis võistlust juhtima Romi Safin, kes on praeguseks kogunud 15 punkti. Teisel kohal on 29 punktiga Katariina Roihu ja kolmas on 42 purjetaja konkurentsis 30 punktiga Karolin Härm.

Klassis Zoom8 jätkab liidrina Martin Lipp, kelle skooris on 13 punkti. Britta Maipuu on 36 sportlase seas 16 punktiga teisel kohal ning Elisabeth Ristmets 19 punktiga kolmas.

Optimist-klassi Eesti meistrivõistluste grupis püsib kümne punktiga esikohal Martin Rahnel. Teine on praeguseks 11 punkti kogunud Kaur Vesberg ja kolmandal real on 58 võistleja hulgas 12 punktiga Andrias Sepp.

Optimist-klassi juunioride grupis on kõige paremini seilanud Joosep Grahv, kellel on 7 punkti. 14 punktiga on 25 noore seas teine Elirin Tuulik ja 15 punktiga kolmas Paula Riisalo.