Tallinna Saksa Gümnaasiumi vilistlased tegid raamatu "Riho-Brunost Kellyni"

Raamat kannab pealkirja Riho-Brunost Kellyni ja selles on lood 64 koolis erinevatel aegadel õppinud Eesti ja maailma tippu jõudnud sportlasest. Koolist on spordiarmastust saanud teiste hulgas Riho-Bruno Bramanis, Gert Kullamäe, Janne Schasmin, Maret Ani, Kardo Ploomipuu ja Kelly Sildaru, kes kõik meenutavad hea sõnaga kooli kauaaegset kehalise kasvatuse õpetajat Ülo Kurigut.

"Alati jääb meile kõlama Ülo kullafondi kuulus lause: "Kui on valus, valuta vastu." Need sõnad on meil kõikidel praegu suus ja mäletan seda väga hästi. Selliseid õpetajaid nagu Ülo, kes oskas õpilastel suvel teha suusatamise suvetöö, on vähe. Kuidas see välja peaks nägema? See nägi sedasi välja, et võeti suusad kaenlasse ja siis mindi jooksma seda rada, mida suvel suusatati. Nii, et andekusest sel õpetajal puudust ei olnud," ütles TSG vilistlane Riho-Bruno Bramanis ERR-ile.