Rakitic enam Horvaatia koondist ei esinda

32-aastane poolkaitsja oli 2018. aasta MM-il finaali jõudnud koondise olulisemaid lülisid. Toonases esikohamatšis tuli tunnistada Prantsusmaa 4:2 paremust.

Koondisesärgis 106 kohtumist pidanud ja 15 väravat löönud Rakitic teatas otsusest pärast arupidamist rahvuskoondise kapteni Luka Modrici, peatreeneri Zlatko Dalici ja Horvaatia jalgpalliliidu presidendi Davor Šukeriga.

"Hüvastijätt Horvaatia rahvuskoondisega on minu karjääri kõige raskem otsus, kuid ma tunnen, et praegu on hetk, kus pean selle otsuse tegema," lausus Rakitic sotsiaalmeedia vahendusel.

"Ma nautisin iga kodumaa eest peetud mängu ja MM-finaalturniiri unustamatud hetked jäävad mu lemmikute hulka."

"Olen kindel, et meil on endiselt suurepärane meeskond, kel on ees särav tulevik," jätkas Rakitic. "Ma soovin oma sõpradele ja tiimikaaslastele tulevastes väljakutsetes kogu maailma õnne ja minu näol on neil tegu oma suurima fänniga."

Pärast mitmeid hooaega Barcelona rivistuses taasliitus Rakitic tänavu suvel teise Hispaania klubi Sevillaga.