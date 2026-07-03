Horvaatia peatreener: see oli väga halb kohtunikutöö

Horvaatia jäi mängu jooksul videokohtuniku tegutsemise järel kahest väravast ilma. Mõlemal juhul osutus põhjuseks suluseis. Seejuures teine värav sündis 90+13. minutil ja tähendanuks üpris kindlasti lisaajale pääsemist. Peatreenerile valmistasid tuska ka teised otsused.

"See oli väga halb kohtunikutöö," sõnas Dalic ja täpsustas, et tema arvates tulnuks neile rohkem karistuslööke määrata. "Aga Horvaatia kaotas. Ma ei hakka mingeid vabandusi otsima. Me oleksime võinud varem võita."

Sellega lõppes Horvaatia ilus seeria: 2018. aastal pääseti finaali ja 2022. aastal Kataris teeniti kolmas koht. Nüüd tuli kõrvale astuda juba enne 16 parema sekka jõudmist ja ühtlasi lõppeb ka 40-aastase kapten Luka Modrici teekond suurturniiridel.

"Need olid ilmselt tema viimased maailmameistrivõistlused. Ja mul on kahju, et see lõppes nii," ütles Dalic, aga lisas, et näeb koondise tulevikku siiski helgena. "Ma ei karda Horvaatia tuleviku pärast. Meil on palju noori mängijaid tulemas ja mõned neist on täna oma kvaliteeti näidanud. Oleme jõudnud imelise ajastu lõppu ja meid ootavad uued algused."