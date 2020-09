U-23 EM-il viiendaks tulnud Jaanson: vastased olid väga kõvad

Nädalavahetusel Viljandis naiste ühepaadil Eesti meistriks tulnud Greta Jaanson on septembris palju ja edukalt võistelnud. Kodusest meistritiitlist olulisem kvaliteedimärk on alla 23-aastaste EM-il saavutatud viies koht.

"Iseenda sees teadsin juba enne minekut, et sellest võib päris hea sõit tulla. Endal oli kuidagi sisetunne, mis ütles ette. Terve hooaeg on olnud selline, et on olnud paremaid ja halvemaid sõite ja eks diskussioone on olnud paljud, aga lõpupunkt on tulnud praegu hea."

Noorsoo vanuseklassi EM-finaalis kaotas Jaanson võitjale 26 sekundiga. Medalist jäi puudu 16 sekundit. Samas võistles 20-aastane neiu valdavalt endast vanematega ning hindab taset kõrgeks.

"Konkurents oli nõksa kõvem, kui ta tavaliselt on. Just seetõttu, et muud tiitlivõistlused jäid ära, EM-i ei toimunud. Kõik kes vähegi Euroopas olid, ootasid seda EM-i, et saaks kuskilgi võistelda. Naiste üheses olid väga kõvad vastased, keda tean juba eelmistest aastatest. Konkurentsi probleemi pole."

Kas viimasel kolmel aastal Eesti parimaks naissõudjaks valitud Jaanson ka täiskasvanute EM-ile sõidab, pole veel kindel. Seda otsustatakse enesetunde põhjal. Samas hindab Jüri ja Tatjana Jaansoni tütar täiskasvanute EM-i väga kasulikuks.