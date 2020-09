Eesti meistrivõistlustel hästi esinenud Udam istub EM-il neljapaati

Eesti meistrivõistluste esiletõusja oli 26-aastane Jüri-Mikk Udam. Ta võitis medali nii ühe-, kahe- kui ka neljapaadil. Pühapäevases paarisaeruliste kahepaatide finaalis sõudsid Udam ja tema paarimees Allar Raja kindlalt ja kontrollitult ning saavutasid esikoha. Kolme sekundiga edestati tugeva lõpu teinud Kaur Kuslapit ja Sten-Erik Anderssoni.

"Ma arvan, et see aasta on füüsilises mõttes olnud väga edukas: on õnnestunud vigastusi vältida ja korralikult treeningtunde sisse panna. Olen arengu üle õnnelik," tõdes Udam.

Just Udam oli peatreener Veikko Sinisalo valik Euroopa meistrivõistlustele sõitvasse paarisaerulisse neljapaati. Hiljutised spordi-meditsiinilised testid näitavad noormehe aeroobse võimekuse tõusu. Neljapaadi koosseisu kuuluvad ka kogenud Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo.

"Jüri-Mikk Udam on väga hästi treeninud," sõnas ka koondise peatreener Veikko Sinisalo. "Ta on aasta jooksul arenenud ja tehniliselt üpris hea. Ta sõidab paariskahest Allar Rajaga, kes on kahepaatidel olnud sel hooajal meie esinumber."

Peatreener julges neljapaadi koosseisu pikaks ajaks lahtiseks jätta, sest talvel koges ta, et mehed on valmis erinevate olukordadega kiiresti kohanema. Kahepaadi osas pole otsus ka praeguseks tehtud. Selgus peab majas olema poolteise nädala jooksul ning võimalikud on erinevad kombinatsioonid.

Naiste ühepaadil tuli meistriks nädala eest alla 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saavutanud Greta Jaanson. Tänases finaalis alustas väga teravalt ja julgelt Viljandi neiu Helene Dimitrjev. Distantsi edenedes tõusis Jaanson aga konkurendi kõrvale ja võitis lõpuks viiesekundilise eduga.

"Stardis jäin natuke maha, aga mul oli enesekindel tunne. 500 meetri peal juba teadsin, et kui lähen enesekindlalt, saan mööda ka," tõdes Jaanson.

Helene Dimitrjev sõidab Eestit esindama juunioride EM-ile. Greta Jaanson otsustab aga lähiajal, kas võtta osa täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustest.