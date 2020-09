Kalev/Cramo alustab kontrollturniiri

Kevadel oli suure küsimärgi all valitseva Eesti meistri BC Kalev/Cramo jätkamine, kuid laupäeval astuvad nad uue meeskonnana vastu hooaja esimesele kontrollmängule.

BC Kalev/Cramo meeskond on uue hooaja eel teinud läbi nii mõningadki muutused, kui on tagaliini ja korvialust turvama toonud võimekad leegionärid.

Välismängijatest on klubiga liitunud ja trennidega alustanud neli ameeriklast ja lätlane Janis Kaufmanis. Eestlastest toovad klubile uut hingamist koondislased Rauno Nurger ja Gregor Hermet, lisaks hakkab mänguminutite eest võitlema 20-aastane Indrek Sunelik.

"Leegionärid jõudsid kohale eelmise nädala lõpus just sel päeva, kui sai leebemate piirangutega neid kasutama hakata. Läbisid testid ja on nädala algusest trenni teinud," lausus Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ETV-le.

"Esialgne pilk on peale pandud, aga muidugi vara on midagi öelda. Nädala lõpus tulevad mängud ja siis saame midagi konkreetsemat öelda."

Homme ja ülehomme saab publik näha uut meeskonda kodusel korvpalliturniiril "Tallinna Karikas 2020", mis toimub reedel Sõle Spordikeskuses ja laupäeval Kalevi Spordihallis.

"Homseks turniiriks kindlasti meeskond valmis ei ole. Praegu väiksed hooajaeelsed tagasilöögid on, kerged vigastused ja homme läheme proovikoosseisuga peale," ütles Reinbok reedel.

Kalev/Cramos 11. hooaega alustav Martin Dorbek on uute välismaalastega trenni teinud mõned päevad, kuid paari välismaalase vigastuse tõttu veel õiget tunnetust kätte pole saanud.

"Kolme-nelja päeva jooksul on raske öelda. Välismaalased tulid selle nädala algul. Siiamaani on kõik tip-top olnud," lausus Dorbek.

"Viis viie vastu ei ole trennis saanud teha. Esimestes trennides kukkus üks-kaks meest kohe välja, aga loodame, et midagi tõsist ei ole ja saame üsna varsti tagasi ree peale."

Hetkel on veel teadmata, kuidas ja milliste piirangutega alustatakse välisklubidega mängimist, klubi ootab otsust valitsuselt.

"See info pidi meieni jõudma järgmise nädala alguses," lausus Reinbok. "See, kuidas saame ise reisida, on selge. Nüüd tuleb oodata valitsuse poolset otsust, kuidas saavad vastasvõistkonnad meie juurde külla."

BC Kalev/Cramo jaoks peaks hooaeg algama septembri keskel PAF Superkarika turniiriga.