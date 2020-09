Jääle naasma pidanud olümpiavõitja võib karjääri 18-aastaselt lõpetada

Tänavu mais 18-aastaseks saanud Zagitova teatas eelmise aasta detsembri alguses, et teeb teadmata ajaks võistluspausi. Zagitova tuli 2018. aastal PyeongChangis vaid 15-aastasena olümpiavõitjaks, ta on ainus Venemaa naisuisutaja, kes võidutsenud nii olümpial, maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel kui GP-finaaletapil. Ta on naiste seas noorim uisutaja, kes on võitnud kõikvõimalikud suurvõistlused, lisaks eelpool nimetatule võitis ta ka juunioride GP-finaali ja tuli juunioride maailmameistriks.

Eelmise aasta sügisel jäi ta erinevatel võistlustel järjepanu enda koondisekaaslastele alla ja otsustas siis võistluskarussellilt maha astuda. Kuna tänavu kevadel jäi MM koroonaviiruse tõttu ära, on Zagitova jätkuvalt ka valitsev maailmameister.

Alina Zagitova 2019. aasta MM-kullaga. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Hoolimata võistluspausist jätkas Zagitova üksinda treeninguid, kuni jäähallid koroonapiirangute tõttu suleti. Kui piiranguid leevendati, naasis ta juuni alguses juba enda treeneri Eteri Tutberidze treeninggrupiga jääle. "Väga raske oli jäält eemal olla, mul on hea meel, et saan jälle täie võimsusega treenida," ütles ta toona Lenta.ru-le.

Sel nädalavahetusel on kavas Venemaa koondislaste iga-aastane hooajaeelne n-ö kontrollvõistlus, kus küll ametlikult ei võistelda, aga kõik näitavad enda uusi võistlusprogramme. Jääle pidi tulema ka Zagitova, kuid ootamatult teatas ta vaid loetud päevad enne üritust Venemaa uisuliidule, et tal on muud plaanid. "Olen otsustanud, et ei osale hooajaeelsel testvõistlusel, kuna praegu on minu jaoks väga põnev panna end proovile [tõsielusarja] "Ice Age" (eesti keeles "Jääaeg" – toim) saatejuhina," kirjutas Zagitova alaliidule. "Palun, et mõistaksite minu otsust ja nõustuksite sellega."

Kuna saatesarja filmitakse ajal, mil uisuhooaeg peaks käima, spekuleeritakse, et Zagitova seesugune otsus tähendab, et venelanna teatab peagi karjääri lõpetamisest. "Praegu on Alina teatanud ainult kontrollvõistluselt eemalejäämisest ja ei millestki enamast," kommenteeris Venemaa uisuliidu president Aleksandr Gorškov. "Mõistame tema otsust ja lepime sellega."

Venemaa uisutreener Aleksandr Žulin aga ütles TASS-ile, et ilmselt Zagitovat enam jääl ei näe. "Minu arvates tähendab tema praegune otsus, et ta ei plaani sportlaskarjääri jätkata," tõdes Žulin.

Spekuleeritakse, et Zagitova võib enda otsuse avalikustada järgmisel nädalal.