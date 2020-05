Rump loodab Aasia hooaega alustada juulikuus

Eelmisel hooajal GT World Challenge Asia kereautodesarjas kaks etappi võitnud Martin Rump istus viimati Audi R8 rooli märtsikuus. Nii Martin Rumpi kui ka Jaapani Super Formula sarjas sõitvat Jüri Vipsi puudutavad Aasia võistlussarjad peaksid tänavu algama juulikuus. Küll aga tähendavad kogu maailma puudutavad piirangud seda, et autode testimisvõimalus puudub ja võistlustele minnakse nö. külmalt.

"Eks see kõik on lahtine. Esiteks, kas see juuli etapp üldse toimub. Ma küll loodan kogu oma energiaga seda, aga samas ainuke asi, mida ma saan praegu teha on end füüsiliselt vormis hoida, mentaalselt harjutada keskendumist ja teravust simulaatoriga ning käia siin kardiga sõitmas. Praegu hakkavad ilmad ka paremaks minema. Ajan oma pilli välja ja lähen teen natuke sellist päris võidusõidutreeningut. Tõsi, küll väikese kardiga, aga ikkagi see on väga füüsiline ala ja hea viis, kuidas praegusel ajal mingitki vormi hoida," rääkis Rump intervjuus ERR-ile.

Kuigi Rumbi sarjas algab hooaeg hiljem, ei ole koroonaviiruse pandeemia muutnud võistluste koguarvu. Samuti pole Eesti võidusõitja sõnul sarjas tekkinud majanduslikke probleeme.

"Hetkel on suhteliselt hästi. Ega me ei tea, mis saab täpselt tulema, aga esialgu lükati tegelikult edasi hooaja algust ühe korra ja põhimõtteliselt jäeti täisvolüüm etappe. Nüüd lükati teine kord edasi ja vähendati nende nädalavahetuste arvu, tõstes neid võidusõitu nädalavahetuse kohta juurde. Üldiselt püütakse hoida seda volüümi, mis tähendab seda, et isegi kui hooaeg algab hiljem, siis me teeme terve mahu ära ning siis on kõik rahad ja asjad seal taga samad. Samamoodi ka korraldajatele, nad saavad sealt oma tulu kätte," jätkas Rump.

Kui kalendris enam muudatusi ei tehta, alustatakse GT World Challenge Asia sarjaga 11. juulil Jaapanis, Autopolise ringrajal.