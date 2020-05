Hollandi terviseminister: enne vaktsiini publikuga spordivõistlusi ei tule

Riigi peaminister Mark Rutte andis kolmapäeval teada, et organiseeritud spordivõistlused on taas lubatud alates 1. septembris, aga terviseministri täpsustuse kohaselt pole pealtvaatajad lähiajal lubatud.

"Me ei saa veel rääkida kuupäevadest viimase sammu, massikogunemiste, kohta," kirjutas de Jogen kirjas Hollandi parlamendile. "Need on tegelikult võimalikud vaid siis, kui meil on olemas vaktsiin ja mitte keegi ei tea, kaua see aega võtab. Loomulikult ootame seda peagi, aga aasta või enam on väga tõenäoline."

Hollandis on registreeritud hetkel enam kui 42 000 viirusesse nakatunut. Haiguse tõttu on surnud enam kui 5300 inimest ja selle näitajaga mahub riik maailmas kümne hulka.

Hollandi jalgpalliliiga hooaeg kuulutati aprillis lõppenuks, meistritiitlit välja ei jagatud ning liigadevahelisi liikumisi ei toimunud.