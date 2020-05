Naiste koondislased välismaal: Soomes mängivad pallurid ootavad hooaja algust

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on paljudes riikides jalgpallihooaeg pooleli jäänud või pole veel alatagi saanud. Soome kõrgliigaklubides mängivad naiste koondislased on ennast vastavalt võimalustele vormis hoidnud ning ootavad pikisilmi liigahooaja algust.

Möödunud aastal Soome meistritiitli võitnud HJK ridadesse kuuluv naiste koondise väravavaht Karina Kork on treeningutega jätkanud välismaal. "Otsustasin eriolukorra tekkides jääda Helsingisse, juhuks kui saame klubitrennidega alustada, aga Eestist Soome liikumine on piiratud. Soomes ei pandud ka staadioneid kinni, mis tähendas, et pallitrennide tegemine oli võimalik, küll aga mitte kogu treeninggrupiga. Klubi poolt antud jõu- ja jooksutreeningutele lisaks kasutasin koondise väravavahtide treeneri antud harjutusi palliga, mis ei olnud keerulised, kuid see-eest põnevamad kui lihtsalt metsa all jooksmine ja hüppamine," sõnas Kork.

Aland Unitedis mängiv Signy Aarna on samuti vormi hoidnud Soomes. "Olen olnud Ahvenamaal alates 13. märtsist, kui saime teate, et võistkonna treeningud on teadmata ajaks peatatud. Selle aja jooksul olen järginud treenerite poolt antud kava. Kolm nädalat tagasi alustasime võistkonnaga vastavalt kohaliku valitsuse poolt antud loale treenimist kuni kümneliikmelistes gruppides," lausus ründaja.

Ebatavalistes tingimustes tegutsemine on mängijatele väljakutseid esitanud, kuid sellega proovitakse parimal võimalikul viisil hakkama saada. "Eriolukorras treenimise tegi minu jaoks keeruliseks enese motiveerimine. Ma ei ole kunagi olnud eriline omaette nokitseja. Kõige raskemad olid esimesed sammud kodust välja, edasi läks juba lihtsalt ja peale trenni oli ikka ja jälle hea olla," rääkis Kork.

Aarna sõnul üksinda vormi lihvimine üleliia raskusi ei valmistanud, kuid igatsus võistkondlike trennide järele tuli kindlasti. "Üldiselt ei ole mul kunagi olnud probleeme individuaalselt treenimisega. Selle tegi lihtsamaks ka treenerite poolt ette antud kava, mida tuli järgida. Loomulikult tekkis mingi hetk tüdimus üksinda palliga triblamisest. Igapäevaselt oled harjunud koos võistkonnaga treenima ja võistkonnakaaslasi nägema ning see muutus järsku päevapealt," ütles Aarna.

Tavapärastes oludes oleks naiste liiga pidanud Soomes algama märtsi lõpus, kuid sunnitud paus tõmbas sellele plaanile kriipsu peale. Kohalik jalgpalliliit teatas, et hetkeseisuga peaksid liigamängud algama juuni teisel nädalal ning lõppema novembris. Eelnevatel aastatel on võistlussüsteem ette näinud, et kümme naiskonda mängivad esmalt omavahel kaks ringi. Seejärel tehakse liigatabel kaheks ning kuus esimest naiskonda heitlevad medalitele ning neli alumist naiskonda võitlevad liigasse püsimajäämise nimel. Sel hooajal tabelit enam ei poolitata ning kõik naiskonnad mängivad omavahel kaks korda läbi ja saavad kirja 18 vooru.

"Otsus võeti vastu, et liiga alguspäev on 13. juuni. Hiljemalt 1. juuniks peaks olema võimalik treenima hakata kogu võistkonnaga. Nüüd tuleb loota, et kõik läheb plaanipäraselt," sõnas Aarna lõpetuseks.