Kristiine Miilen: keerulisel ajal teeb heameelt, et ei pea enam muretsema, mis sügisel saab

Olgugi et meelelahutusäris on jäämas raha varasemast oluliselt vähemaks, tunti Miileni vastu huvi nii Prantsusmaalt, Kreekast, Šveitsist, Belgiast kui ka Soomest. Valik langes lõpuks ühele mitmest Prantsusmaa kosilastest, tänavu põhiturniiril kuuenda koha saanud Vandoeuvre-les-Nancy'le, kuigi võinuks minna ka hoopis teisiti, kirjutab Võrkpall24.ee.

"Rääkisin telefoni teel pikalt oma võimalustest koondise peatreeneri Lorenzo Micelliga. Esialgu oli huvi ka Venelles'i naiskonnast, mille peatreeneriks sai Eesti koondise uus ÜKE-treener Alessandro Orefice, ent kui neile vastuse andsin, öeldi, et eelarvet on juba kärbitud ja mind ei saa enam võtta. Võimalik, et tegelikult olid nad lihtsalt vahepeal teise mängija leidnud. Nii võtsingi Nancy pakkumise vastu. Loodan, et sellest kujuneb lõpuks õige valik," sõnas Miilen.

"Praegusel keerulisel ajal teeb heameelt, et ei pea enam muretsema, mis sügisel saab. Prantsusmaa liiga on hea tasemega ja seal makstakse ka palgad ära," ütles Miilen.