Jätta pooleli või mängida edasi? Euroopa jalgpall on dilemma osas lõhestunud

Neljapäeval teatas Belgia, et on esimese suurema Euroopa jalgpalliliigana otsustanud hooaja enneaegselt lõpetada ja Club Bruggele meistritiitli kätte anda. Sama plaan olevat kaalumisel ka Hollandis, kus seda on väidetavalt toetama asunud Ajaxi spordidirektor Marc Overmars.

Täna tehakse tähtsaid otsuseid Inglismaal, kus videosilla teel kogunevad kõrgliigaklubide juhid kriisikoosolekule. On siiski juba teada, et enamik Premier League'i klubisid soovib hooaja lõpuni mängida, sest muidu jäädaks ilma teleõiguste rahadest, mis küünib 762 miljoni naelani (870 miljonit eurot).

UEFA on samuti kõigile oma 55le liikmesriigile rõhutanud, et toetab igati hooaja lõpuni mängimist, isegi kui see toimub juulis-augustis. "On ülimalt tähtis, et isegi selline ränk sündmus nagu see epideemia, ei takistaks meie meistrivõistluste reeglitekohast lõpuni mängimist. Kõik tiitlid tuleks kätte anda vastavalt tulemustele," tsiteeris UEFA kirja Sky Sports. "Oleme kindlad, et mõne kuu möödudes saame jalgpallimängudega edasi minna – lähtudes võimude antud tingimustest – ning usume, et praeguses faasis on koduste meistrivõistluste pooleli jätmine ennatlik ja põhjendamatu."

Kirjale on lisaks UEFA presidendile Aleksander Ceferinile alla kirjutanud ka Euroopa klubide assotsiatsiooni esimees Andrea Agnelli, kes on ühtlasi Itaalia kõrgliigaklubi ja praeguse tabeliliidri Torino Juventuse president.

Eile väitis Itaalia jalgpalliliidu president Gabriele Gravina, et juhul, kui Itaalia kõrgliiga koroonaviiruse pooleli jääb, ei võtaks Juventus Serie A tiitlit vastu. Juventuse edumaa tabelis lähima jälitaja, Rooma Lazio ees on üks punkt, mängida on veel 12 vooru. Gravina on seisukohal, et hooaja pooleli jätmine oleks "ebaõiglane", kirjutas eile ESPN.

Samal ajal on kõrgliigaklubide Fiorentina ja Torino juhid väljendanud kahtlust, et haigusest räsitud Itaalias õnnestub sel kevadel või isegi suvel veel platsile tulla. Neist veelgi otsekohesema seisukoha on võtnud Brescia president Massimo Cellino, kelle sõnul on Serie A hooajaga lõpuni minemine vastuolus terve mõistusega ning ta ei lubaks oma meeskonnal platsile minnagi.

Intervjuus Gazzetta dello Sportile ütles Cellino: "Mängida tuleks kinniste uste taga, aga risk sportlaste tervisele jääks ikkagi. Liigaga uuesti alustamine kõlab mulle sulaselge hullumeelsusena. Kui meid selleks sunnitakse, siis austusest Brescia elanike ja nende kaotatud lähedaste nimel olen valmis meeskonda mitte platsile lubama ja võtma vastu 0-3 loobumiskaotused."