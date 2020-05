Saksamaa siseminister andis jalgpallile hea signaali

Saksamaa kõrgliiga on pausil alates märtsi keskpaigast, aga praeguseks teevad klubid juba väikestes gruppides trenne ja peagi loodetakse ka mängudega jätkata.

Järgmisel nädalal oodatakse valitsuse otsust, mis peaks tooma selguse. Jalgpallijuhid on lubanud mitmeid piiranguid nagu pealtvaatajate keelamine ja mängijate regulaarne kontrollimine koroonaviiruse osas.

Kui mõni pallur peaks aga andma positiivse proovi, siis jalgpalliliit (DFL) ei poolda kogu meeskonna karantiini panemist. Selles osas on siseminister erineval seisukohal. "Aga ma pooldan seda, et üritatakse jätkata," lausus Seehofer väljaande Bild vahendusel.

"Ma leian, et Saksamaa jalgpalliliiga ajakava on mõistlik ja ma toetan mais jätkamist," lisas ta. "Aga minu jaoks on selge ka see, et liigale ei tohi teha mingeid privileege."

Saksamaal on praeguseks registreeritud ca 165 000 koroonaviirusesse nakatunud inimest, haiguse tõttu on surnud üle 6800 inimese.