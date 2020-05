Saksamaa Bundesliga taaskäivitub usutavasti 15. mail

Saksamaa kõrgliigast saab tõenäoliselt esimene Euroopa tippliigaga, kus jalgpall koroonaviiruse pandeemiast tingitud pausi järel taas hoo sisse saab.

Seni on Saksamaa kahe kõrgema liiga jalgpallurid treeninud aprilli keskpaigast väiksemates gruppides ja mängude toimuksid mõistagi eritingimustes: ilma pealtvaatajateta ja pideva koroonaviiruse suhtes testimisega.

Kui mõni mängija peaks osutuma koroonaviiruse osas positiivseks, siis kogu võistkonda karantiini panna ei plaanita ning otsused tehakse vastavalt kohalike tervishoiuasutuste meetmetele.

Esmaspäeval teatas Saksamaa jalgpalliliiga (DFL), et kahe kõrgema liiga peale on testitud 1724 mängijat ja neist kümme on andnud positiivse proovi.

Seni on jalgpalliliigadega jätkamisest teatanud Euroopa riikidest näiteks Portugal, Poola ja Ungari, kes peaksid uuesti mängima hakkama mai lõpus.