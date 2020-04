Barcelona soovib Neymari klubisse tagasi tuua

Barcelona müüs Neymari PSG-sse kolm suve tagasi, summaks maailmarekordit tähistavad 222 miljonit eurot. Nüüd kinnitas hiljuti Barcelona juhatusest tagasi astunud Emili Rousaud aga, et klubi plaanib brasiillast tagasi tuua, vahendab Soccernet.ee.

"Neymari tagasitulek on võimalik," teatas endine asepresident L'Equipe'ile. "Koroonaviirus paneb üleminekuturule suure põntsu ja paljudel klubid satuvad majanduslikesse raskustesse. Barcelona peab välja selgitama, kas nad saavad teda endale majanduslikult lubada, aga tahe on igatahes olemas, isegi kui see on keeruline."

"Seotud on kolm osapoolt: Barcelona, PSG ja mängija. Kui kõik kolm on huvitatud, siis nad leiavad lahenduse, milleks võib olla näiteks maksmine mitmes osas. Kõik sõltub kokkuleppest ja eriti Neymari nõudmistest."

Rousaus astus koos viie juhatuse liikmega tagasi, kuna klubi on viimasel ajal liikunud skandaalide laineharjal. Klubi mängijate ja juhtkonna vahel on pidev sõnasõda ja hiljuti lahkus ametist kuus juhatuse liiget.

