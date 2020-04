Eesti korvpallihooaeg jätkub virtuaalselt

Virtuaalsest võistlusest võtavad osa kõik tänavu liigas kaasa teinud klubid ehk BC Kalev/Cramo, Tartu Ülikool, TalTech, Pärnu Sadam/Transcom, Rakvere Tarvas, Tallinna Kalev/TLÜ ja AVIS UTILITAS Rapla.

Võistlema hakatakse videomängus NBA 2K20 ja seda PlayStationi konsooliga. Võistkonnad koosnevad suuresti praegustest ja endistest korvpalluritest.

"Tekkinud olukorraga tuli kohaneda ja leida kiireid lahendusi, mis pakuksid väljundit nii mängijatele kui korvpallisõpradele. Pärast läbirääkimisi klubide esindajatega jõudsime ühisele otsusele, et PAF liiga muutub virtuaalseks. Kuigi me sel aastal saalikorvpalli meistritiitleid välja ei jaganud, siis vähemalt uues E-spordiliigas saame medalid kaela riputada," sõnas Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa.

E-liiga meeskonnad koosnevad minimaalselt kuuest liikmest, kellest vähemalt neli peavad olema klubi praegused või kunagised mängijad. Arvesse lähevad ka treenerid, abipersonal ja klubi töötajad.

"Nimeline registreerimine kestab veel homseni, kuid võin kinnitada, et meeskondade koosseisud on tugevad. Paar üllatusmeest on ka," lisas Ausmaa.

Osalejad kasutavad NBA 2K20 mängu "MyPlayer" kontot, mis tähendab, et igal mängijal on oma pärisnimega virtuaalkuju, kelle oskused sõltuvad nagu päris mänguski kogemusest ja treenitusest. Iga võistkonna liige asub oma kodus ja kokkumäng toimub veebi vahendusel.

Põhiturniiril mängivad kõik omavahel läbi ühe ringi (round-robin). Põhiturniiri esimesed kaks jõuavad otse poolfinaali, kohad 3.-6. kohtuvad veerandfinaalides (3. vs 6. ja 4. vs 5. ), mis mängitakse esimese võiduni.

Mängu võitjad pääsevad edasi poolfinaalmängudele. Veerandfinaalides kaotanud võistkonnad saavad lõplikus paremusjärjestuses 5. ja 6. koha vastavalt põhiturniiri paremusjärjestusele.

Poolfinaalides lähevad vastamisi põhiturniiri võitja ja madalama asetusega veerandfinaali võitja ning põhiturniiri teine ja kõrgema asetusega veerandfinaali võitja.

Liigas on kokku kümme mängupäeva: seitse põhiturniiri mängupäeva, üks veerandfinaalide päev, üks poolfinaalide päev ja üks kohamängude päev.