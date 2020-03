Liverpooli kaitsja lubab fännidele meistritiitlit

Liverpooli kaitsja Virgil van Dijk tunnistab, et ta oleks tõeliselt pettunud, kui koroonaviiruse tõttu ei pälviks nad Inglismaa meistritiitlit, mida nad lootsid oma fännidele pakkuda 30-aastase vaheaja järel.

Liverpool juhtis tabelit 25 punktiga enne, kui kõrgliiga mängud 3. aprillini peatati. Algul tõstatati küll küsimus, kas jätkata kohtumistega pealtvaatajateta, kuid seda otsustati siiski mitte teha.

"Keegi ei taha mängida jalgpalli oma fännideta," ütles 28-aastane Van Dijk. "Kui ma võidaksin kohtumise tühjal staadionil, siis me oleks oma toetajate jaoks justkui välja mõeldud. Hetkel ei ole küll teada, kas ja kuidas hooaeg jätkub, kuid kui see peaks juhtuma, siis me toome tiitli kindlasti koju."

Liverpooli järel on tabelis teist kohta hoidmas 57 punkti kogunud Manchester City ja kolmandat 53 silma teeninud Leicester.