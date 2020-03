Vallimäe: pandeemia ei vabasta sportlast testimiskohustusest

Kuigi olümpiamängud ja muud võistlused on edasi lükatud ja enamikes maailma riikides kehtivad karmid eriolukorrareeglid, on maailma antidopinguagentuur (WADA) koostanud eraldi juhise, kuidas keerulistes oludes siiski jätkata dopingutestimist. WADA seisukoht on, et pandeemia ei vabasta testimiskohustusest.

Riigipiirid on suletud, erinevates riikides kehtivad karantiinid, isoleerimised ja liikumispiirangud. Spordibaasid on suletud ja kavandatud spordiüritused ära jäetud. Ent see kõik ei vabasta sportlasi kohustusest anda antidopinguagentuurile teada oma asukohast ja võimalusest, et dopingukontroll võib iga hetk ukse taha saabuda.

"Muidugi on üks klausel, et sportlane peab koheselt andma teada oma seotusest või kokkupuutest viirusekandjatega või – hoidku jumal –, kui ta on ise haige. Sellest tuleb kohe informeerida vastavat testimisorganisatsiooni," selgitas SA Eesti Antidoping juhatuse liige Henn Vallimäe.

Kas see ei tekita aga võimalusi süsteemi kuritarvitamiseks? Või vastupidi – mis saab neist sportlastest, kes päriselt ongi karantiinis või lausa haiged, kui dopingukontroll nende ukse taha saabub?

"Esialgselt läheb see kirja võimaliku ebaõnnestunud testina, millel on kindel protseduurika. Uuritakse tõendeid, kas need peavad vett, kas on tegu tõesti haigusega või otsitud põhjusega ja eks siis selle protseduuri käigus otsustatakse, kas testimisest keeldumine oli põhjendatud või mitte. See pandeemia ei vabasta sportlast testimiskohustusest," kinnitas Vallimäe.

Venemaa antidopinguagentuur (RUSADA) teatas sel nädalal, et katkestab ajutiselt sportlaste testimise. Samuti on maailmas riike, näiteks India, kus kehtib täielik liikumiskeeld. Kuidas tagada, et protsess on õiglane ja kehtib kõigile ühtemoodi?

"Ma arvan, et WADA teeb sel juhul koostöös kohaliku antidopinguorganisatsiooniga eriotsuse, kas ta siis tõesti peatab testimise ja arvestab selle liikumispiiranguga või vastupidi, antakse testijatele eriõigused ikkagi liikuda," arutles Vallimäe. "Aga ma olen nõus, et peaks võimalikult palju püüdlema selle poole, et kõikides riikides oleks testimiskeskkond ja õiguskeskkond samasugused."

Vallimäe kinnitas, et testimise juures pööratakse erilist tähelepanu hügieeninõuetele, et kaitsta nii sportlase kui ka testija tervist.