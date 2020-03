Itaalia koondisega treeninglaagris olnud Karlson jäi Rooma lennujaama lõksu

Kui märtsi alguspäevil Itaaliasse Sitsiiliasse treeninglaagrisse siirdunud kanuuaerutaja Joosep Karlson arvas veel kuni esmaspäeva hilisõhtuni, et võib Itaalias isolatsioonis edasi treenida, on ta nüüdseks siiski tagasiteel Eestisse.

"EOK ja alaliidu tungival palvel alustan teed Eestisse," sõnas Karlson esmaspäeva õhtul ERR-ile. Täna ongi ta juba Eesti poole teel. Catania lennujaamast Roomasse pääses ta ilusti, kuid Rooma inimtühja Fiumicino lennujaama jäi ta nö lõksu, sest võimalusi Eestisse pääsemiseks on napilt.

Karlson vahendas oma Instagramis, et alguses lootis ta Eestisse jõuda Aeroflotiga Moskva kaudu, ent see ei osutunud võimalikuks. "Kiita ei ole mu seis," kirjutas ta lennujaamast ERR-ile. "Väga pikalt ei läinud, enne kui viltu vedama hakkas. Jõudsin Rooma ja siit pidin läbi Moskva Tallinna tulema, aga Venemaa otsustas esialgsest kuupäevast päev varem rahvusvahelised lennud tühistada."

Nüüd loodab Karlson, et Eestisse pääseb homme Frankfurdi kaudu, kuigi lennupiletite hind on tema sõnul kosmiliseks kasvanud. "Homme hommikul peaks minema lend Frankfurti ja sealt Tallinna. Loodetavasti lennud peavad, ikka tõsine peavalu on praegu see reis, rääkimata lennupiletite hindadest, 1200 eurot on Rooma-Frankfurt-Tallinna ots."

Kuidas Karlson üldse Itaaliasse jõudis ja mis ta seal nii keerulisel ajal tegi? "Olime koos Itaalia aerutamiskoondisega Sitsiilias ühes turismitalus treeninglaagris," selgitas ta. "Olime seal ka nö karantiini tingimustes. Kuna riigis kehtis liikumiskeeld, siis ka meie oma turismitalu territooriumilt kuskile ei liikunud. Mõned töötajad olid seal meid teenindamas, aga ka neid oli juba väga napilt."

Karlsoni sõnul olid nad kogu Itaalias vaat et ainukesed sportlased, kes niimoodi veel trenni teha said - Itaalia olümpiakomitee eriloaga, sest olid ülejäänud riigist isoleeritud. Turismitalu territooriumi piiriks oli ka kolme kilomeetri ulatuses jõgi, mida sportlased said aerutamistreeninguteks kasutada. "Kellegagi me kokku ei puutunud," kinnitas Karlson.

Ka poodi ei tohtinud sportlased turismitalust minna. "Iseenesest oleks see ehk kuidagi võimalik olnud, kuid sellega kaasneb nii palju paberimäärimist, et see ei tasu vaeva," rääkis Karlson.