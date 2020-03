Golfilegend Tiger Woods andis reedel teada, et ei saa seljavigastuse tõttu osaleda 15 miljoni dollari suuruse auhinnafondiga turniiril The Players Championship.

"See ei olnud kerge otsus," postitas Woods Twitterisse. "Pean oma keha kuulama ja puhkama, kui seda vajan. Mu selg ei ole valmis, et järgmisel nädalal mängida. Mul on kahju, et pean ühe golfikalendri parima võistluse vahele jätma."

Woods on sellel aastal osalenud vaid kahel turniiril, viimati veebruari keskel toimunud Genesis Invitationalil. Prestiižikas Players Championship on küll golfi suurima auhinnafondiga turniir, kuid tõenäoliselt valmistab Woodsile rohkem muret see, et juba kuu aja pärast peab ta vähese võistluspraktika pealt hakkama tiitlit kaitsma suurturniiril Masters.