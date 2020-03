Balti riikide parim võrkpallinaiskond selgub nädalavahetusel Jüris

Naiste Balti võrkpalliliiga tänavune hooaeg kulmineerub eeloleval nädalavahetusel Jüri Spordihoones, kus laupäeval on kavas poolfinaalid ja pühapäeval medalimängud. Esikoha eest on jäänud võitlema kaks Eesti, üks Leedu ja üks Läti võistkond.

Kuna Tartu Ülikool/Bigbank kohtub poolfinaalis lätlannade Riia Võrkpallikooliga ja TalTech/Tradehouse leedulannade TK Kauansega, võib finaal kujuneda Eesti võistkondade siseasjaks, kirjutab volley.ee. Tallinna võistkonna jaoks oleks sellisel juhul tegemist klubi ajaloo parima tulemusega, sest seni ei ole pronksmedalist kirkamat autasu saavutatud. Tartu võistkond teenis 2017. aastal pronks-, 2018. aastal kuld- ja eelmisel aastal hõbemedali.

Medaleid on ette näidata ka Riia ja Kaunase esindusel. Riia naiskond saavutas eelmisel aastal pronks- ja Kaunas 2018. aastal samuti pronksmedali. 2017. aastal võitis Kaunase naiskond kuldmedali, aasta varem kaotati finaalis Kohila võistkonnale. TalTech on ühe tiitli juba tänavusel hooajal võitnud, kui detsembris tuldi Eesti karikavõitjaks.

Tartu Ülikool/Bigbank (põhiturniiri 2.) – Riia Võrkpallikool (3.)

Laupäeval kell 15

Põhiturniiril võitsid tartlannad kaksteist ja kaotasid neli mängu. 16 mänguga teenitud 35 punkti andsid paremusjärjestuses teise koha. Põhiturniiri 12 võidu sisse jäi ka üks kohtumine Riia Võrkpallikooliga, mis lõppes tartlannade 3:2 võiduga. Kodusaalis jäid tartlannad lõunanaabritele 0:3 alla. Riia esinduse saldoks jäi põhiturniiril kümme võitu ja 32 punkti, mis tagasid kolmanda koha.

Ka veerandfinaalseerias põhiturniiri seitsmenda VK miLATssiga Tartu naiskonnal probleeme ei tekkinud, kui võõrsil võeti 3:0 ja kodusaalis samuti 3:0 võit. Hoopis erilisemaks ja raskemaks kujunes veerandfinaalseeria Riia Võrkpallikooli jaoks, kes lülitas seal konkurentsist põhiturniiri kuuenda ja möödunud aastal meistriks tulnud Alytaus Prekyba Parama. Avamängu 0:3 kaotanud, kuid teise 3:0 võitnud Riia kindlustas edasipääsu otsustavas kolmandas vaatuses, milles jäädi peale 3:0 tulemusega.

Senistes Balti liiga mängudes on Tartu naiskonnale enim punkte toonud Kadi Kalm, kes on 249 silmaga liiga kuues skooritegija. 336 punktiga paikneb esikohal Riia võistkonna liider Marta Kamelija Levinska.

Tartu Ülikool/Bigbanki juhendaja Kristjan Kaisi sõnul saab nädalavahetusel otsustavaks see, kes on vaimselt tugevam. "Kuna finaalturniiril mängivad võistkonnad on tasemelt väga võrdsed, saab määravaks, kes enda mängu paremini käima saab ja vähem lihtvigu teeb. Kindlasti ei saa alahinnata ka vaimset valmisolekut turniiriks, sest võrdsete vastasseisus võib määravaks saada iga punkt," lausus Kais.

TalTech/Tradehouse (põhiturniiri 1.) – TK Kaunas VDU (5.)

Laupäeval kell 18

Põhiturniiril võitis TalTech mõlemad omavahelised mängud, jäädes võõrsil peale 3:0 ja kodusaalis 3:1 tulemusega. Põhiturniiril kogus TalTech parimana 45 ja Kaunas viiendana 27 punkti. Veerandfinaalseerias mängis TalTech 3:1 ja 3:0 üle Leedu võistkonna TK Aušrine, Kaunase esindus pidi edasipääsuks pingutama kolm mängu - avakohtumise 3:0 võidu järel lepiti Jelgava/LLU vastu 2:3 kaotusega, misjärel võeti 3:2 võit.

Senistes mängudes on TalTechile enim punkte toonud Kadi Kullerkann, kelle arvele on märgitud kaheksandana 220 punkti. Üheksandal kohal on resultatiivseim Kaunase mängija, kelleks on 218 punkti kogunud Kotryna Motiejunaite.

TalTech/Tradehouse'i peatreener Marko Mett rääkis, et finaalturniirile minnakse suurte eesmärkidega. "Loomulikult tahame võita, oleme seda soovinud ka kahel eelneval hooajal, aga paraku pidanud lõpuks ikkagi neljanda kohaga leppima. Ainus Balti liiga medal pärineb aastast 2016 ja ajalooline saavutus oleks juba pääsemine finaali," rääkis Mett.

Pühapäeval kell 15 toimub poolfinaalide kaotajate vahel pronksmedalimäng, poolfinaalide võitjad alustavad kell 18 Baltimaade meistri selgitamist.