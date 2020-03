Selevko treener: Aleksandr on valmis täiskasvanute MM-iks

"Aleksandr sõitis väga hästi ja see näitab, et on võimalik võistelda kõrgemal tasemel," sõnas ERR-ile Selevko treener Irina Kononova. "Ta on valmis sõitma lühikava MM-il Kanadas, see oligi justkui proov täiskasvanute MM-iks."

Nn väikesest pronksist ehk lühikava kolmandast kohast jäi Selevkod lahutama 0,63 punkti. Vabakava toimub Tondiraba jäähallis reedel. "Muidugi tahaksime medalit, aga teistel sportlastel on rohkem neljaseid hüppeid kavas, meil on ainult üks. Kui kuuenda koha saame, siis on hästi," kinnitas Kononova.