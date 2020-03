Koos mitmete favoriitidega nn kuumas grupis võistelnud Eesti iluuisutaja Aleksandr Selevko teenis lühikava eest 80,87 punkti, mis andis talle neljanda koha. Tema isiklik lühikava tippmark on veebruaris Tallinnas kogutud 81,50 punkti, küll on tegemist tema tiitlivõistluste rekordiga.

Lühikava järel on esikohal jaapanlane Yuma Kagiyama (85,82), teisel kohal oleval venelasel Andrei Mozalevil on 84,31 silma. Väikese pronksi võitis Selevko ees 81,50 punkti teeninud USA iluuisutaja Andrew Torgashev.

"Mul on hea meel, et tegin hea soorituse, kuigi väikest parandamisruumi oleks mõnes kohas olnud. Kodune tugi täna aitas ja ei olnud liigse pinge allikaks," rääkis Selevko pärast võistlust. "See on minu viimane võimalus juunioride konkurentsis võistelda ja seda enam tahtsin täna hästi sõita."

Selevko hinnangul on tema trumbiks just teine komponentide hinne, millega hinnatakse sõidutehnikat, artistlikkust ja koreograafiat. Vabakava võimaluste kohta ütles Selevko lühidalt, et peamine on puhtalt ka reede õhtul sõita.

Meeste vabakava algab reedel kell 18.15, Selevko sõidab viimase kuue võistleja seas kolmandana. Otseülekannet näeb ERR-i spordiportaalist ja kanalilt ETV+.