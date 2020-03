Itaallastega harjutava Karlsoni OM-i ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt

Kuna kanuuaerutajal Karlsonil on tänavu kevadel veel kaks šanssi, et olümpiapiletit püüda, tuli tal sellele mõelda juba talvel ja oma ettevalmistusplaanid vastavalt sättida. Veebruari lõpupäevil naasiski ta Itaaliast, Sitsiiliast, kus veetis treeninglaagris 70 päeva koos Itaalia aerutamiskoondisega.

"Treeningud itaallastega olid väga sarnased sellele, mida me viljelesime oma esimese treeneriga Tiinaga Pärnus. Suur rõhk on pandud aeroobsetele treeningutele antud perioodil. Vahetult enne seda, kui me tulime kodudesse ära kõik sportlased, saime teada, et selle tsükliga on lõpp. Viimased kaks kuud ettevalmistusest lisatakse intensiivsust juurde, sest võistlused on kohe-kohe ukse ees," rääkis Karlson intervjuus ERR-ile.

Selle nädala lõpus ootab ees uus kolmenädalane laager itaallastega, mis kulmineerub Itaalias katsevõistlustega. Seejärel asub Karlson juba olümpiapiletit püüdma.

"Olümpiapääsme püüdmiseks on jäänud kaks võistlust. Üks on puhas Euroopa kvalifikatsioon, kus võistlustulle astuvad ainult Euroopa aerutajad, kellel on pilet puudu ja teine katse on MK-etapp, kus on tegemist natuke Bingo lotoga, sest kõik saavad võistelda, ka piletiga sportlased, kuid pileti lunastab esimene piletita sportlane," jätkas Karlson.

Kui olümpiapilet karmis konkurentsis tänavu võtmata jääb, ei kavatse Karlson siiski aeru põõsasse visata.

"Tahaksin siin toonitada soojasid suhteid itaallastega, mis on tärganud. Ma usun, et see koostöö ei ole ainult selle aasta raames. Siit saab kindlasti edasi minna järgmisesse nelja-aastasesse tsüklisse," ütles Karlson.