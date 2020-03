Laskesuusatamise MK-etapile Nove Mestos pealtvaatajaid ei lubata

IBU sõnu langetasid otsuse Tšehhi võimud, kes lähtusid jätkuvast koroonaviiruse ohust. "IBU on alati öelnud, et jälgib koroonaviiruse leviku asjus alati kohalike võimude nõudmisi ja regulatsioone. Selles tulenevalt rakendame otsust pealtvaatajaid võistlusele mitte lubada täies mahus. Meil on kahju, et tänavusele võistlusele ei ela tribüünidele kaasa 100 000 pealtvaatajat, kes teevad sellest üritusest meie sportlastele unikaalse elamuse."

Kuigi vahepeal kaaluti ka võistluste ärajätmist, siis hetkeseisuga seda plaanis teha ei ole. MK-etapp algab neljapäeval, 5. märtsil ning lõppeb pühapäeval, 8. märtsil.