Norra laskesuusatajatel paluti Nove Mestosse tulla oma toiduga

Rahvusvaheline Laskesuusaliit IBU teatas esmaspäeval, et nädala lõpus Tšehhis Nove Mestos peetavale MK-sarja etapile pealtvaatajaid ei lubata. Hirm koroonaviiruse mõjutab ka kohalikke kauplusi, mida on tabanud kaubapuudus.

"Saime esmaspäeval oma majutajatelt Nove Mestos juhised, et võtaksime Norrast kaasa jahu, pastat ja riisi," rääkis Norra tiimi mänedžer Per Arne Botnan väljaandele VG. "Nad ütlesid, et poed on tühjad, sest inimesed on kogu kauba kokku ostnud."

Koondise üks kokkadest, Stale Johnsen, rehkendas välja millistes kogustes ja mis toiduaineid tal sportlaste ja meeskonnaliikmete jaoks on tarvis. Nimekiri edastati naiste koondise treenerile Patrick Obereggerile, kes teeb vajalikud ostud enne Nove Mestosse siirdumist Münchenis. Ülejäänud Norra koondis lendas Tšehhisse juba esmaspäeval.

Möödunud nädalavahetusel leidsid ka Tšehhis kinnitust esimesed kolm koroonaviiruse juhtumit.