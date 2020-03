Martin Fourcade ei mõista tšehhide otsust: vastuolud koroonaviirusega jätkuvad

"Vastuolud koroonaviiruse ümber jätkuvad," kirjutas Fourcade sotsiaalmeedias. "Tšehhi fännid ei saa Nove Mesto MK-etapile, aga samal ajal ei olnud probleemi sellega, et sinna sõidab kogu laskesuusakaravan, kes vähem kui kaks nädalat tagasi oli Itaalias."

Otsus pidada võistlused tühjade tribüünide ees valmistasid pettumuse ka prantslasele suurtele konkurentidele, norralastest vendadele Johannes Thingnes ja Tarjei Böle.

"Suur löök on tulla Nove Mestosse, kus ei ole fänne. Nad on saavutanud suurepärase maine, kuna neid on tribüünidel ja raja ääres kümneid tuhandeid," lausus Johannes Thingnes Bö väljaandele VG.

"Samal ajal on lihtne ka mõista põhjuseid, miks võimud niimoodi otsustasid olukorras, kus riigil on esimesed viirusjuhtumid. Selliste otsustega langetamisel mõistad, kui tõsised lood on."

Tarjei Bö lisas, et Nove Mesto publik loob MK-sarja parima atmosfääri. "Sageli ei kuule me laskma tulles isegi omaenda hingeldamist," lausus ta.

Laskesuusatamise MK-etapp Nove Mestos toimub 5.-8. märtsil.