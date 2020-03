Bogdanova: medalist jäi natuke puudu, aga viies koht on mulle nagu esimene

Rõngakava finaalvõistlusel pälvis Viktoria Bogdanova 21,050 punktiga viienda koha. Võitjaks krooniti venelanna Arina Averina 25,050 punktiga. Pallikava finaalis tuli Bogdanoval leppida aga üheksanda kohaga, kui kogus kava eest 19,000 punkti. Esikoha pälvis taas Averina 25,450 punktiga.

"Väga edukalt tuli mu esinemine rõngakavaga. Natuke jäi medalist puudu, aga see viies koht on mulle nagu esimene," ütles Bogdanova intervjuus ERR-ile. "Nii suur võistlus, GP ikkagi koos maailma tippudega, ja saavutasin siin nendega viienda koha. Mulle endale on see suurepärane tulemus. Edukalt algas see hooaeg mulle. Edasi on vaja palju tööd teha ja teeme edasi trenni, et tulemus tuleks palju parem."

"Pallikavaga ei tulnud kõik välja. Pole hullu, kõikidel juhtub," jätkas Bogdanova. "Kui vaadata tippvõimlejaid, siis neil oli ka palju kaotusi täna. Lihtsalt nii suur närvipinge oli."

Arina Averina võitis kõik neli toimunud finaali. Lisaks rõngakavale ja pallikavale ka kurika- ja lindikava. Mida arvab eestlanna konkurendist? "Mulle väga meeldib nendega koos trenni teha enne võistlust ühel platsil. Me kogu aeg võistlustel näeme üksteist ja isegi nende treeneritega suhtleme hästi," ütles Bogdanova.

Kuirkakavas sai Eesti võimleja Polina Muraško 18,200 punktiga üheksanda koha ja lindikavas 16,650 punktiga kaheksanda koha.