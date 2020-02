Inno Eesti koondise pallikavast: kolme eksimusega saime korraliku punktisumma

Eesti iluvõimlemise rühmkava koondis alustas hooaega viie palli kavaga Tartus toimuval rahvusvahelisel Miss Valentini turniiril, kus oma uusi kavasid näitavad ka mitmed teisedki veel olümpiakohta jahtivad koondised.

Uuenenud viiskuga detsembrist alates treeninud Eesti rühmal vigu täna võistluspinge all vältida ei õnnestunud, kuid esituse üldpilt oli väga huvitav, sest treenerid on koostanud ülikeeruka kava, mille täiuslik õnnestumine tooks ka väga kõrged punktid. Laurabell Kabris, Carmely Reiska, Arina Okamantšuk, Alina Vesselova ja Evelin Naptal said kohtunikelt 25,35 punkti, mis tänasel kvalifikatsioonivõistlusel andis kuuenda koha.

"Tänane võistlus näitas seda, et me tegime miinimumprogrammi ehk siis hooaeg on alanud ja me tõestasime seda, et isegi kolme kaotusega on võimalik teenida korralik punktisumma," rääkis EEVL iluvõimlemise toimkonna juht Natalja Inno intervjuus ERR-ile.

Koroonaviiruse ja traumade tõttu jäid mitmete riikide rühmad viimasel hetkel turniirist kõrvale, kuid üldine tase on kaheksa rühma konkurentsis väga hea. Favoriit, valitsev maailmameister ja olümpiakoha juba kindlustanud Venemaa tuli Tartusse oma teise koosseisuga, kes sai oma kava eest 28,55 punkti ja oli sellega teine. Venemaa rühm jäi kahe punktiga alla Usbekistani rühmale ja edestas 0,5 punktiga Türgi koondist.

"Väga head katsed tegid Usbekistani võistkond ja mainima peab ka Türgi võistkonda, kes palkas endale endise maailmameistri, bulgaarlanna treeneriks," jätkas Inno.

Neljandal kohal on Ameerika Ühendriikide ja viiendal Kanada rühmkava koondis, kelle eest võistleb teist hooaega varasem Eesti koondislane, 22-aastane Carmel Kallemaa, kes elab ja õpib Torontos. Kanada koondis (Vanessa Panov, Diana Noskova, Carmen Whelan, Alexandra Zilyuk) koos Kallemaaga kogus 0,45 punkti enam kui Eesti koondis. Laupäeval jätkub rühmade võistlus kolme rõnga ja kahe paari kurikate harjutusega ning tippklassi individuaalvõimlejad alustavad Grand Prix'i etappi mitmevõistlusega.

Pühapäeval saab Miss Valentine 2020 võistlusele kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 17.30-st.