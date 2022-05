Eestis sündinud uisutaja naaseb võistlustulle ja hakkab Kanadat esindama

Alguses Eestit esindanud paarissõitja Zabijako siirdus Venemaa lipu alla 2014. aastal. Neli aastat hiljem võitis ta koos paarilise Aleksandr Enbertiga olümpial Venemaa ridades võistkonnavõistlusel hõbeda. Sama aasta EM-il võitsid nad Moskvas pronksi ning 2019. aasta MM-il samuti pronksi.

2019. aasta sügisel teatasid Zabijako ja Enbert, et jätavad hooaja alguse Enberti terviseprobleemide tõttu vahele. 2020. aasta veebruaris avaldasid nad, et Enbert pole enam võimeline tipptasemel võistlema ja seetõttu otsustas paar ühiselt lõpetada.

Nüüd aga kirjutavad Venemaa väljaanded, et Zabijako on otsustanud karjääri jätkata ja ta hakkab esindama Kanadat. "Zabijako uueks paariliseks saab kanadalane Zachary Daleman, kes on 2017. aasta MM-pronksi Gabrielle Dalemani noorem vend," ütles allikas RIA Novostile. "Zabijako ja Daleman hakkavad uisutama Kanada lipu all ja treenima Kanadas Bruno Marcotte'i juures."

22-aastane Daleman pole täiskasvanute seas võistelnud, viimati võistles ta 2020. aasta juunioride MM-il Tallinnas, kus sai koos Patricia Andrewga 11. koha.

Marcotte töötab Ontarios koos enda abikaasa, mitmeid medaleid võitnud endise paarissõitja Meagan Duhameliga. Nende praegustest õpilastest võitsid jaapanlased Riku Miura ja Ryuichi Kihara tänavusel MM-il hõbeda.