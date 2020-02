Kahe kodumänguga eurosarjaring Saaremaa kulutusi ei muuda

Saaremaa Võrkpalliklubi peab järgmisel nädalal CEV Challenge Cupi eurosarja mõlemad mängud koduareenil. Kuna Põhja-Itaalias on koroonaviiruse puhang, siis ei saa vastase Milano Powervolley koduväljakul mängida. Rahalises mõttes see saarlaste jaoks suurt muutust ei too.

"Eks meil need kulud oleks nagunii olnud, kui me oleks korraldanud ühe mängu. Aga teise mänguga seoses mingeid lisakulutusi suuri ei tuleks. Jõudsime lõpuks ka Milano klubiga ühise keelele," lausus Saaremaa mänedžer Hannes Sepp Vikerraadiole.

"Itaaliasse minek jäi ära, aga piletid olid meil ostetud, hotellid broneeritud. Eks see oli tavapärane kulu nagu eurosarjaga ikka kaasneb. Nagu ma olen varem öelnud, kodus-võõrsil üks ring suurusjärgus 15 000 - 20 000 eurot. Nii ta ka seekord on."

Tänasel päeval ei saa lõpuni välistada stsenaariumit, et Itaalia klubi ei jõuagi Eestisse ja Saaremaa pääseb mängudeta poolfinaali.

"Elame päev korraga," ütles Sepp. "Seda on väga raske prognoosida. See on ennustamine: kas ja kuidas olukord Itaalias ja üldse Euroopas muutub seoses koroonaviirusega. Kas seatakse mingisuguseid lisapiiranguid või midagi?

"Väga raske öelda ja me ei saa niimoodi mõelda või elada, et äkki üks päev juhtub midagi sellist või midagi teistsugust. Meie peame oma asju tegema ikka täishooga edasi, arvama ja lootma, et lennukid alla ei kuku ja mingit ohtlikku viirust kuskil väga tugevalt ei ole."

Sepp vihjas olukorrale enne kaheksandikfinaali Hispaania klubi Almeriaga, kui võõrsile lennates ilmnes mootoris rike, mistõttu tuli sooritada hädamaandumine Bordeaux's.