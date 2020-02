Laskesuusatamise Föderatsiooni president: meil on tänasel päeval puudu spetsialistidest

"Maailmameistrivõistlused jäävad meelde võib-olla meeste poole pealt sellega, et Norra ja Prantsusmaa üleolek sõidurajal on üsna märkimisväärne. Lisaks see, et kõik võistlused on olnud äärmiselt põnevad. Paljud on olnud ka natuke ettearvatavad, aga see, milliseid võistluseid on kõik distantsid pakkunud, ka teatevõistlused, kuidas on vahetunud esikolmikud, see kõik on ülipõnev. See on laskesuusatamine oma parimas mahlas," rääkis Jõepera intervjuus ERR-ile.

Kuidas on Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president rahul Eesti koondise MM-sooritusega? Individuaaldistantsil sai Regina Oja parimana sprindis kirja 30. koha. "Eks meil tuleb pikem arutelu peale MM-i, kui on kokkuvõtete tegemise aeg. Hetkel läheb koondis veel EM-ile. Aga rääkides juba natuke Indrekuga (Tobrelutsuga, Eesti koondise peatreeneriga - toim.), siis ilmselgelt on meil tänasel päeval puudu spetsialistidest: korralikust lasketreenerist, ühest või kahest hooldemehest ja korralikust lihvimasinast, mis täna on kõikidel meil konkureerivatel maadel olemas. Siin Anterselvas on kõik päevad näidanud, et need tiimid, kellel on lihvimasin kohal olemas, on leidnud parema hoo suuskadele kui meie," rääkis Jõepera. "Ma lisan, et hooldetiim on teinud väga head tööd ja väga paljudel päevadel oleme olnud väga konkurentsivõimeliste suuskadega rajal."

Kuidas on lood sportlastega, kas meil on neid piisavalt? "B-koondist meil pole ja kui täna saaks koondis valida võistluseid, siis päris paljud sportlased ilmselt EM-ile ei läheks. Aga meie pink on täpselt nii pikk nagu ta on," jätkas Jõepera. "Meil on sportlasi kõrge taseme jaoks olemas. Me ei saa öelda, et Regina (Oja) või Rene (Zahkna) poleks sel MM-il õnnestunud, sest mõlemad tegid täiskasvanute MM-il oma parimad tulemused. Kui Rene oleks enne tavadistantsi valinud mõistliku suusapaari, siis pakuti talle kohta ka 10-15 vahel ehk oleks temal tulnud MM-i parim tulemus, aga oleme realistid ja vaatame protokolli ning seal on kirjas koht 35."

Siiani on Eesti koondist vedanud üksinda kaks hooaega Indrek Tobreluts. Koormus on kohati aga liiga suur. "Alaliidu juhatusel on kõige suurem roll selles, et meie peame leidma rahalise katte inimestele ja erinevatele laagritele. Võta kasvõi meie nirune talv, kus sportlased on olnud kogu aeg ratastel ja lume peal Euroopas, mis on äärmiselt kallis. Kui mõelda, mis seisus me järgmiseks aastaks oleme, siis väike rahaline miinus tuli sealt, et EM jäi ära. Lihtne seis ei ole, aga meil on siiani õnnestunud leida väga häid toetajaid ja samamoodi toetab meid EOK. Proovime need võimalused leida, et järgmiseks aastaks oleks Indreku kõrval olemas lasketreener ja paar head hooldespetsialisti, siis ma arvan, et see rong purjetab paremini," rääkis Jõepera.

"Ma arvan, et ühe treeneri kaasamine annab Indrekule võimaluse tegeleda sportlaste üldfüüsilisega rohkem spetsiifiliselt. Alustame esmalt sellest ja siis vaatame, kas meil on võimu, jaksu ja finantsi, et kaasata ka mõni abitreener juurde," lisas Jõepera, kes usub, et Eesti koondiselt võib ka sel hooajal veel täitsa mõnda tulemust oodata. "Selle hooaja lõpus kindlasti võib loota, aga sportlased ja peatereener ise peavad tegema targad valikud, millistel startidel startida ja millistel mitte. Paljudel maadel läheb EM-ile B-koondis, meil sama koondis, kes siin on. Samamoodi ka viimastele MK-etappidele. Peab natuke valima starte ja ma usun, et me võime veel siin täitsa mõnda tulemust veel oodata."