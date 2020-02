Neymar kritiseeris peale kaotusmängu koduklubi PSG-d

Neymar usub, et tema koduklubi ei ole andnud talle peale väikest ribi vigastust piisavalt aega ja võimalusi jõuda oma parimasse vormi. Viimati mängis Brasiilia ründaja kaks nädalat tagasi.

"Raske oli jääda eemale klubi neljast mängust, aga kahjuks ei olnud see minu valik. Nii otsustasid klubi ja arstid. Nemad tegid selle otsuse, mis mulle ei meeldinud," rääkis Neymar, kes usub, et tema meeskond on olnud liiga ettevaatlik. "Meil oli selle üle palju arutlemist, sest ma tahtsin mängida. Ma tundsin, et ma olen selleks valmis, aga klubi kartis ja lõpuks olen mina see, kes kannatama peab."

PSG on Meistrite liigast veerandfinaalis välja langenud viimasel kolmel hooajal. Kuigi Neymar ja Kylian Mbappe vormistasid kohtumise jooksul ühe värava, siis enim valmistas Prantsusmaa klubile peavalu 19-aastane norralane Erling Braut Haaland, kes oli Dortmundi Borussia mõlema värava autoriks.

"Kaotusel ei olnud midagi tegemist treeneri taktika või valikutega," ütles peale kohtumist PSG mängija Presnel Kimpembe. "Meie oleme need, kes on väljakul."

Korduskohtumised peetakse 11. märtsil.