Kiibus: see kava on nüüd peaaegu minu maksimum

Lühikavas oma rekordi 64,94 punkti peale viinud Kiibus teenis vabakavas 113,31 punkti. Euroopa meistrivõistlustel teenis ta vabakavas 121,54 ja kokku 181,24 punkti, kuid sedapuhku valis Kiibus raskema kava.

"Muutsime ära neli elementi ja see kava on nüüd peaaegu minu maksimum," lausus Kiibus pärast võistlust ERR-ile. "Suutsin sellest enamiku ära teha ja sundima ennast tegema neid raskeid elemente, mis on siin. Väga raske. Kuna eile suutsin end väga hästi kokku võtta, siis usun, et võin endaga rahule jääda."

Mis on kõige keerulisem? "Üleüldiselt pärast ebaõnnestumist minna edasi ja järgmine element ära teha. Või vastupidi - need viimased kaks elementi teha pärast kõiki õnnestunud elemente. Need mängivad väga palju rolli," vastas Kiibus.

Treener Anna Levandi sõnul oli enne võistlust üleval küsimus, kas kasutada kavas uusi raskeid elemente või mitte. "Nad ei ole veel valmis. On just sisse pandud ja on vaja veel harjutada enne kui saab võistlustele minna. Eva ütles, et tahab küll proovida," lausus Levandi.

"Tunneb isu riski peale minna. Mul on hea meel, et ta läks ja tegi. Olid vead, aga nüüd on selge, et tagasiteed ei ole. Kergemaks kava ei tee, harjutame MM-ini sama kava, et ta oleks võistlusteks valmis.

Kas see on nüüd Eva-Lotta Kiibuse lagi? "Need elemendid on pandud kaskaadidesse ja täismahus. Neljakordset ta veel ei valda. Ja kolmest axelit. Aga kõik need kolmekordsed - see on maksimum."