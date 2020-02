Jõgeva Tähe saalihokiklubi saab tänavu 25-aastaseks

Jõgeva Tähe SK/Olivia esindus asetseb meeste Eesti meistrivõistlustel Sparta järel teisel kohal. Ühena kahest Eesti klubist tehakse aga sama-aegselt kaasa veel Läti meistrivõistluste esiliigas.

Uue tõusu taga on kindlasti järjepidev noortetöö. Just noortetöö on Jõgeva Tähe klubi juhi ning treeneri Marko Saksingu sõnul olnud aastaid Eesti saalihoki üks kriitilisi kohti.

Praegu võib positiivses võtmes esile tõsta Jõgeva Tähe, Eesti Maaülikooli Spordiklubi ja Sparta Team Automaailma noortesüsteeme.

"Lätlastel saab meistriliigas mängida klubi, kellel on vähemalt kolm noortevõistkonda. Arvan, et juba 15 aastat tagasi rääkisin, et peame minema sama teed. Kui sul on meistriliigas klubi, pead noortega tegelema. Muidu ei ole jätkusuutlik. Kui me poleks hakanud noortega tegelema, siis meil seda klubi enam poleks, ammu juba," tõdes Saksing. "See on loogiline, sul peab olema püramiid. Meil olid hästi rasked aastad, meeste võistkonda meistriliigasse ei oleks pidanud välja panema. Aga väike poiss tahab ikka meeste mängu ka näha ja kuna mul olid noortekoondise liidrid, pidin leidma neile väljundi, et nad saaksid tugevaid meistriliigamänge. Mingil määral see õigustas. Me medalite peale meestega ei mänginud, aga meil oli meestevõistkond olemas, meil oli püramiid."

Aastakäigud on erinevad. Kuldreegel on Saksingu sõnul see, et kui põhimeeskonda jõuab igast aastakäigust üks-kaks noormeest, siis võib olukorda rahuldavaks lugeda.

Eesti liigasüsteemi kõrval on Jõgeva Tähe mitmel korral teinud koostööd Läti saalihokiliiduga. Kogemus Läti meistrivõistlustel osalemisest on olemas juba 2000. aastatest. Eelmise aasta sügisest lüüakse kaasa Läti esiliigas.

Saksing ütleb, et Eesti Saalihoki Liit võiks olla Läti meistrivõistlustel kaasa tegevate klubide osas paindlik. Näiteks nii, et annaks klubidele võimaluse koduste meistrivõistlustega alles play-off faasis liituda.

Jõgeva meeskond on lõunanaabrite juures hästi esinenud. Praegu ollakse oma divisjonis Läti esiliiga liidrid. Väga väärtuslik on Saksingu sõnul see, et erinevalt tänavustest Eesti meistrivõistlustest pakub Läti esiliiga ainult rahvusvahelise standardiga mänguaega, kus kolmandikud on 20 minuti pikkused.

Kui Saksingult lõpetuseks küsida, millised on klubi eesmärgid Eesti meistrivõistlustel, siis on selge, et üks pikk ootus tahetakse tänavu lõpetada. "Tahame mängida sel aastal kõrgemal tasemel, võidelda ikkagi medali eest. Meil meestel oli viimane medal aastal 2014, sel aastal on see kindlasti eesmärk," kinnitas Saksing.