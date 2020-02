Laskesuusatamise EM-i toimumine ripub juuksekarva otsas

Korralduskomitee esimehe Aivar Nigoli sõnul on neil võimalik valmistada suurvõistluseks ette 2,2-kilomeetrine ring, kuid nõuded eeldavad märksa pikemaid ringe, sealhulgas meeste tavadistantsi puhul isegi neljakilomeetrist ringi.

Hiljemalt teisipäeva keskpäevaks edastavad korraldajad ülevaate oma seisust rahvusvahelisele alaliidule, kes peab seejärel otsustama, kas ja kuidas edasi minna.

"Hommikul käisime Tehvandil, vaatasime kõik rajad üle, hindasime oma võimekust, vaatasime, kui palju on võimalik kunstlund juurde toota ja lumevarusid. Selle info anname ilmselt homme keskpäeval IBU-le edasi," lausus Nigol intervjuus ERR-ile.

"Me oleks pidanud ütlema seda täna, aga me palusime pikendust, kuna meil endal on vaja kõik reservid üle vaadata. Me oleme võidelnud ilmaga, anname endast parima, oleme toonud juurde spetsiaalse konteineri, millega on võimalik plusskraadidel lund toota."

"Aga peame olema ausad nii enda kui ka rahvusvahelise alaliidu vastu - nelja kilomeetrit rada me hetkel mitte kuskilt välja ei võlu. Meil on võimekus 2,2 km rajale," tunnistas EM-i korralduskomitee esimees.

Kunstlume asjus on uuritud Tehvandi kõrval ka teiste suusakeskuste seisu. "Me oleme vaadanud kõik keskused üle, kus võib olla veel valmis toodetud kunstlund, aga hetkeseisuga, kui neid kõiki tingimusi ja logistikat kokku panna, siis olles aus ka rahvusvahelise liidu vastu, meil on võimekus 2,2-kilomeetrise raja ettevalmistamiseks."

Teisipäeval tutvub IBU raportiga, kus on kirjas, millises seisus asjalood on. "Me oleme neid hoidnud kursis igapäevasellt," jätkas Nigol. "Homme peab IBU ise üle vaatama ja andma tagasisidet, mis ta siis arvab - kas neil tingimustel, mis meie hetkel oleme suutnud ette valmistada, saame võistlust läbi viia."