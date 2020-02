Zahkna pääses EM-il kaheksandana supersprindis edasi

Kvalifikatsiooni parim oli kohalik sportlane Anton Smolski, kaheksandana pääses edasi Rene Zahkna, kaotades Smolskile 24,4 sekundiga. Zahkna kasutas üht varupadrunit. Kindlalt pääses edasi ka kaks varupadrunit võtnud ja ühel trahviringil käinud Kalev Ermits, kes oli kvalifikatsioonis 19., kaotades Smolskile 39,9 sekundiga.

Joosep Perv võttis kaks varupadrunit ja pidi käima kahel trahviringil ning lõpetas 105. kohaga (+2.39,8), Mart Vsivtsev võttis samuti kaks lisapadrunit ja käis kahel trahviringil ning sai kvalifikatsioonis viimase ehk 120. koha (+4.52,9).

Finaalsõit algab kell 16.30. Naiste kvalifikatsioon algab kell 14 ja finaal kell 17.

Supersprint on laskesuusatamise üks uuemaid võistlusformaate. Võistlus on kaheosaline: esmalt on kvalifikatsioon, kus starditakse 15-sekundiliste intervallidega, läbida tuleb kolm kilomeetrilist (+/- 200 m) ringi ja kaks lasketiiru; kvalifikatsiooni 30 paremat pääsevad finaali, kus minnakse rajale ühisstardist, läbida tuleb viis kilomeetrilist ringi ja neli lasketiiru. Igas tiirus on võimalik võtta üks varupadrun ja kui märgid jäävad siiski üles, tuleb läbida 75-meetrine trahviring.