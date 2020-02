Nigol EM-i ärajäämisest: peame tegema kõik, et Tehvandi saaks lumetootmise konteineri

"Täna ei ole olnud kõige parem päev. Ei ole sellist juhust varem olnud, aga nii nagu ütles ka IBU spordidirektor – see päev tuleb üle elada, neid päev on olnud ka teistel korraldajatel. Vaatame ikka lootusrikkalt tulevikku," rääkis Nigol laskesuusatamise MM-il Anterselvas ERR-ile antud intervjuus.

"Lootsime, et ilm ehk veel muutub ning et ehk saame ise kuidagi panustada. Vaatasime üle kõik lumekahurid, mis meil on. Olime valmis tooma kõik reservid ka mujalt Eestist kokku. Paraku kui vaadata ka järgmise nädala ilmaprognoosi ja selle nädala lõppu, siis midagi lootusrikast sealt ei paistnud," tunnistas Nigol.

Kas saanuks ise midagi paremini teha? "Alati saab midagi veel teha. Oleme seda mõelnud ka tagantjärgi, et mis võinuks olla, aga paraku see on tagantjärgi tarkus. Need võimalused, mis Tehvandil on lumetootmiseks – need torustikud, need kahurid – me võtsime maksimumi, aga sellest ei piisanud. Meil pidanuks võib-olla olema need samad konteinerid (plusskraadidel lumetootmist võimaldav spetsiaalne konteiner – toim.) juba varem. Me oleks pidanud hakkama seda kunstlund tootma juba detsembris konteineriga."

Kahe aasta pärast peaks Otepääl peetama MK-etapp. Kuidas selleks valmistuda? "Me peame üle vaatama kõik selle tehnika, mis meil on olemas ja kui on tarvilik, soetama juurde ka täiendavaid kahureid. Loomulikult peame tegema kõik ka selleks, et Tehvandi saaks lumetootmise konteineri või konteinerid, et oleks võimalik ka plusskraadidega lund juurde tootma, juhul kui on ekstreemsemad olud ja me ei saa traditsioonilisel moel kahuritega lund toota. Üle suve tuleb pidada ka lumevaru."

"Vaatame ise väga lootusrikkalt tulevikku, see 2022 ei ole väga kaugel. MK-etapiks võiks need head mõtted, mis praegu peas tiirlevad, ära teha ja teha need võistlused ära sellisel tasemel, et me ka tulevikus saaksime MK-etappe edasi korraldada."