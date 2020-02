Juuso ja Henri Roihu on 49er klassi MM-il 9. kohal

Kui esimesel võistluspäeval oli tuul võistlemiseks liiga tugev, siis teisel päeval valitsesid Geelongis juba soodsamad olud. Kirja said kolme kvalifikatsioonisõidu tulemused ning need sõidud 11., 5. ja 2. kohaga lõpetanud Juuso ja Henri Roihu on kokkuvõttes üheksandal positsioonil.

"Emotsioonid peale esimest võistluspäeva on laes! Kahenädalane treeningtsükkel siin Melbourne'i külje all Geelongis on olnud edukas ning oleme koos treeneriga saanud enda käigu paremaks kui kunagi varem. Tänastes muutlikes tingimustes oli oluline saada hea start, et võimaldada oma plaani elluviimine ning tuulepuhangute tabamine – õnnestusime selles väga hästi," sõnas võistkonna soodimees Henri Roihu.

"Esimeses sõidus, kus tuul oli vaiksem, 5-9 sõlme, olime pidevalt hädas mererohu tõttu, mis alatasa takerdus rooli ja sverdi taha ning sundis meid keset sõite mitmeid kordi uimeid välja võtma. Päeva edenedes suutsime aina osavamalt mererohu pahmakaid vältida ning tugevama tuulega, mis valitses kahes viimases sõidus, oli rada juba puhtam ka. Üheksandalt kohalt on super minna edasi kvalifikatsioonisõitude viimasesse päeva," lisas Henri Roihu.

Liidriteks on britid Dylan Fletcher-Scott ja Stuart Bithell. Teisel kohal on Benjamin Bildstein ja David Hussl Austriast ning kolmandad Peter Burling ja Blair Tuke Uus-Meremaalt.

MM-i kvalifikatsioonisõidud kestavad kolmapäevani. Neljapäevast laupäevani peetakse finaalsõidud, kus 25 kvalifikatsiooni paremat võistkonda purjetavad kuldgrupis ning ülejäänud võimalikult võrdse suurusega hõbe- ja pronksgruppides. Võistluse lõpetab laupäeval toimuv topeltpunktid andev medalisõit kümnele parimale.