Novosjolov Lehise võidust: ta oli psühholoogiliselt väga heas seisus

"Kõige tähtsam on see, et selleks võistluseks oli ta psühholoogiliselt väga heas seisus. Tal ei olnud närvi sees, läks väga rahulikult tegema ja see oligi edu võti," lausus Novosjolov ERR-ile.

"Tahe peab alati olema, aga sisemine rahu peab säilima. Muidu emotsioonid käivad üle pea ja ei tule mitte midagi välja."

Barcelonas sai ta teiste seas jagu ka maailma esinumber Ana Maria Popescust, kellele oli novembris Tallinnas ja jaanuaris Dohas alla jäänud.

"Mis puudutab kriitilisi seise, siis karjääri jooksul on ta näidanud, et suudab ükskõik millisest seisust välja tulla, aga mis puudutab varasemat vehklemist, siis on see, et kolmest võistlusest kaks oli üks ja sama vastane, kes lõpuks võitisi selle võistluse," jätkas Novosjolov.

"Väga raske oli anda vormile hinnangut. Treeningute põhjal ütleks, et ta oli juba ammu heas hoos. Aga kõik asjad langesid niimoodi kokku, et tugev vastane tuli kohe vastu ja kui võistlus ebaõnnestus, siis ebakindlus kasvas. Seekord kõik klappis."