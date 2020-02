Lehis MK-etapivõidust: võitlesin hambad ristis ja ei andnud alla

"Esimene matš oli väga rabe. Olin väga ebakindel ja olin peaaegu juba kaotamas, aga ülejäänud päevaga olen väga rahul. Suutsin võita vastaseid, kellele olin juba sel hooajal kaotanud. Suutsin neid kõiki võita ja mul on väga hea meel," kommenteeris rahulolev Lehis Vikerraadiole antud intervjuus.

Lehis alistas avaringis ungarlanna Eszter Muhari 13:12 ning teises ringis maailma esinumbri Ana Maria Popescu – kellele oli jaanuris Doha GP-etapil kaotanud – tulemusega 14:9. "Seekord suutsin olla väga rahulik, erinevalt Dohast, kus ma olin väga pinges ja väga närvis. Suutsin jääda rahulikuks ja kõik toimis. Ma ei andnud alla ja olin hommikust õhtuni hambad ristis."

Veerandfinaalis Mara Navarriaga sai Lehis liiga enda jalale. "Ta torkas mind liigesesse. Tõmbas jala all päris pehmeks, aga adrenaliiniga ei tunne seda valu nii palju. Tulin toime, eks paistab mis ta päris teeb. Kõnnin ja kõik on korras – ei ole häda midagi."

Poolfinaalis, kus Lehis võitis 11:10, läks matš lisaajale. "Kõik matšid olid väga rasked, ka need, mis võitsin suuremalt. Venelannaga (poolfinaalmatš Tatjana Gudkovaga – toim.) tegin ise päris mitu viga ja sain tema käest karistada. Samamoodi hambad ristis läksin ja tegin aga ära."

Finaal, kus Lehis alistas prantslanna Alexandra Louis Marie 15:8, oli võrreldes poolfinaaliga näiliselt oluliselt lihtsam. "Ükskõik kui suur seis on, siis lihtne jalutuskäik ei ole ta kunagi, aga see oli üks kindlamaid matše täna."

Kas täna nähtu on stiili poolest see, kuhu Lehis treener Nikolai Novosjolovi käe all püüdleb? "Minna on veel väga palju. Ma ei ole kindlasti veel seal, kus ma tahaks olla, aga ma arvan, et see tänane võit andis mulle väga palju enesekindlust, mida mul on praeguses olukorras ehk kõige rohkem vaja. Me teeme tööd edasi ja liigume selle poole, kuhu jõuda tahame. Me veel seal ei ole, aga varsti – loodetavasti."