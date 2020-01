Eesti lukumaadluse esindusnägu: meil on Eestis üks maailma parimaid treenereid

Neiu on paljukordne tiitlivõistluste medaliomanik, kusjuures ta ise peab kõige väärtuslikumaks ilma kimonota lukumaadluse MM-hõbedat ja ilma kimonota lukumaadluse Euroopa meistrivõistluste "kulda". Muide, lukumaadlust saabki jagada ka kimonota ning kimonoga maadluseks. Iseloomult erinevad need üsna palju.

Juba homme sõidab Vaht Lissaboni, kus sel nädalal toimuvad just kimonoga lukumaadluse Euroopa meistrivõistlused. "Suhteliselt suur võistlus ja suhteliselt kõrge tasemega võistlus. Maailmatasemel on see üks kõvemaid võistlusi. Enda kaalus on seal koos minuga kuus neiut ja see on suhtelist normaalne arv inimesi," kommenteeris Vaht Vikerraadiole antud usutluses.

Et tihtipeale on Vahi kaaluklassis võistlejaid vähe, tuleb rinda pista ka endast raskemate osalejatega. "Väga tihti pannakse kaalud kokku, ehk siis ma tavaliselt võistlen endast suuremate tüdrukutega või kolm eri kaalu pannakse kokku ja me võistleme kõik omavahel. Seda on omajagu ette tulnud."

Kuigi Vaht on võitnud omajagu medaleid, tõdeb ta, et raha on lukumaadluses vähe. "Natuke keeruline on sellega rikkaks saada. Mingi raha on võimalus lõpuks teenida, aga selleks on vaja alal tippu jõuda ja olla maailmas päris kuulus võistleja ja treener."

Head tulemused ei jäta kahtlust, et Orissaarest pärit Vaht on suutnud ennast rahvusvahelises lukumaadluses sportlasena kehtestada. Mis on selle võimalikuks teinud? "Mulle on lihtsalt jits väga meeldinud ja mulle ei olnud Eestis naisi kellega võistelda ja sellepärast hakkasin ma sinises vöös välismaal võistlemas käima ning siis tuli välja, et mul läheb päris hästi. Olen päris häid inimesi võitnud sinise ja lilla vöö tasemel ja lilla vöö algul-keskel hakkasin tõsiselt tegelema sellega, et käiksin võimalikult palju võistlemas."

Millistest riikidet võistlejaid tuleb? "Üle maailma, väga paljudest riikidest. Oleneb tavaliselt, kus võistlus on, aga praegu on mul vastaseid USA-st, Brasiiliast, Poolast. Brasiilias on see pool-rahvussport," selgitab Vaht. "Eestis on harrastajaid omajagu vähe. Kui keegi küsib, et mida ma teen ja ma ütlen, et olen jiu-jitsu võistlussportlane ja treener, siis 90+% inimesi küsib, mis on jiu-jitsu."

"Lööke siin spordis ei ole. Matš algab püsti, aga enamus tegevused, tehnikad leiavad aset maas. Eestikeeli nimetatakse seda lukumaadluseks, mis kirjeldab seda päris hästi," selgitab Vaht, mida tema ala endast ette kujutab. "Kõige parem eesmärk oleks, et soovid enda vastase alistada, aga võistlustel ja eriti tipptasemel juhtub see mõne punkti, edu või kohtuniku otsusega."

Andekas sportlane ütleb, et kõrvaltvaataja jaoks võib Brasiilia jiu-jitsust ehk lukumaadlusest arusaamine keeruliseks osutuda. See spordiala kätkeb endas lihtsalt niivõrd palju erinevaid tehnikaid. Samas hindab Vaht Eesti treenerite teadmisi väga kõrgelt. Ta ei leia, et praegu oleks vajalik ennast näiteks Brasiilias erialaselt täiendada. "Ala on nii palju muutumas, et meie peatreener Priit Mihkelson lööb praegu maailmas laineid sellega, mis süsteemid ta välja on mõelnud – keegi ei õpeta niimoodi. Siiralt arvan, et meil on Eestis üks maailma parimaid treenereid kohal. Mul ei ole vaja kuhugile minna, see on mind pigem Eestis kinni hoidnud, et Priit on siin ja jagab enda teadmisi siin."

Mis on Vahi eesmärk Lissaboni EM-il? "Eesmärk on alati võimalikult hästi esineda ja võita. Kuna mul on päris pikk paus olnud – mul oli vahepeal põlvevigastus – siis tahan tagasi võistlusrütmi saada. Otseselt ei oota ma midagi, mul on väga head vastased. Esimene vastane on ilma kimonota maailmameister, mis toimus just kuu-kaks tagasi. Sealt tuleb minu jaoks väga huvitav matš."